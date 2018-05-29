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Пустое кресло

Сына Батыра Парпиева освободили от должности в МИД

Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
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Дилшода Парпиева уволили с поста начальника Консульско-правового управления.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сына Батыра Парпиева Дилшода в конце мая уволили с должности начальника Консульско-правового управления Министерства иностранных дел Узбекистана, сообщает портал "Новости Узбекистана".

На эту должность уже назначили Ульфата Кадырова, который ранее работал послом Узбекистана в Турецкой Республике.

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Sputnik / Владимир Федоренко
Интересные факты биографии экс-главы ГНК Батыра Парпиева

Дилшода Парпиева, сына экс-главы Государственного налогового комитета, назначили главой управления в МИД в декабре 2017 года. До этого он занимал должность замначальника.

Экс-глава налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев ушел в отставку 11 мая. Его назначили председателем Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по делам пожилых людей и ветеранов.

В 1978 году Парпиев закончил Ташкентскую высшую школу МВД СССР (ныне Академия МВД Узбекистана) и начал карьеру в органах внутренних дел. Первый крупный пост – начальника РОВД Асакинского района Андижанской области – получил в 1989 году, а в 2004 году стал председателем Государственного налогового комитета Узбекистана.

У Батыра Парпиева трое сыновей, Дилшод – средний из них.

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Теги:
увольнение, пост, Батыр Парпиев



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