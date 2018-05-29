Саммит ШОС: чего ожидать от встречи в китайском Циндао

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится 9-10 июня. Об этом рассказала посол Китайской Народной Республики в Узбекистане Цзян Янь на брифинге в Ташкенте.
Госпожа Цзян Янь в своем выступлении затронула детали большого события, которое состоится в Циндао.
"Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин организует торжественный прием, а также праздничное фейерверк-шоу в честь почетных гостей", — сказала посол.
Цзян Янь пояснила, что население этих стран — это половина жителей планеты, они обеспечивают 20% мирового ВВП.
Указывается, что глава КНР на полях саммита проведет ряд двусторонних встреч. В частности, планируется его встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе встречи будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, торгово-экономического сотрудничества и гуманитарной сферы.
Отметим, что основным документом саммита станет Циндаосская декларация. В этом документе будет закреплено окончательное решение государств-членов ШОС о региональной ситуации.