Саммит ШОС: чего ожидать от встречи в китайском Циндао

Восемнадцатый саммит ШОС пройдет в китайском городе Циндао. В честь гостей мероприятия состоится торжественный прием и световое шоу.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится 9-10 июня. Об этом рассказала посол Китайской Народной Республики в Узбекистане Цзян Янь на брифинге в Ташкенте.

Госпожа Цзян Янь в своем выступлении затронула детали большого события, которое состоится в Циндао.

По словам посла, на совещании на высшем уровне будут присутствовать руководители восьми стран-участниц организации: России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии и Пакистана. Также ожидается, что в саммите примут участие главы государств-наблюдателей организации, представители ООН и международных организаций.

"Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин организует торжественный прием, а также праздничное фейерверк-шоу в честь почетных гостей", — сказала посол.

Цзян Янь пояснила, что население этих стран — это половина жителей планеты, они обеспечивают 20% мирового ВВП.

Указывается, что глава КНР на полях саммита проведет ряд двусторонних встреч. В частности, планируется его встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, торгово-экономического сотрудничества и гуманитарной сферы.

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Ожидается, что по итогам заседания "Шанхайской восьмерки" будет подписано около 20 документов. В частности, соглашение о сотрудничестве на последующие пять лет.

Отметим, что основным документом саммита станет Циндаосская декларация. В этом документе будет закреплено окончательное решение государств-членов ШОС о региональной ситуации.