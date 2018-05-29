Шавкат Мирзиёев посетит Францию, а Нарендра Моди - Узбекистан

В прошлом году Эммануэль Макрон пригласил Шавката Мирзиёева посетить Париж, когда поздравлял его с днем независимости.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В этом году Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Францию, в свою очередь в Узбекистане ожидают приезда делегации из Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди.

Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердил во вторник заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов в кулуарах ташкентской презентации Саммита ШОС в Циндао.

"У нас намечается визит из Индии, а также визит, связанный с Францией. Я думаю, это можно озвучивать, потому что все это планируется, и соответствующая работа уже ведется", — прокомментировал замглавы МИД. По его словам, Узбекистан в этом году планируют посетить несколько глав государств, также в рабочем графике Шавката Мирзиёева значится еще ряд зарубежных поездок.

При этом Абдувахитов подчеркнул, что точные даты запланированных визитов на уровне глав государств назвать пока сложно. Однако, по его словам, большая часть встреч скорее всего придется на осень.

FABRICE COFFRINI / AFP Президент Франции пригласил Шавката Мирзиёева посетить Париж

Напомним, в сентябре прошлого года лидер Франции Эммануэль Макрон поздравил главу Узбекистана с Днем Независимости и пригласил его посетить Париж. Кроме того, уже известно, что в октябре этого года президент Узбекистана планирует посетить столицу Бельгии Брюссель. В частности, в рамках этой поездки стороны намечают подписание соглашений по реализации проектов, которые профинансирует Европейский инвестиционный банк.

Еще один ожидаемый визит в республике — приезд главы Российской Федерации Владимира Путина. По информации посла России в Узбекистане Владимира Тюрденева, государственный визит российского лидера должен состояться в середине осени, возможно, в октябре.