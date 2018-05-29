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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев на полях Саммита ШОС встретится с Путиным, Моди и Си Цзиньпином

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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При этом подписание двусторонних документов не планируется, так как мероприятие – международное.

 

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. На полях Саммита Шанхайской организации сотрудничества, запланированного на 9-10 июня в китайском городе Циндао, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет личные встречи с главами России, Китая и Индии, сообщает корреспондент Sputnik.

Небоскребы в городе Циндао, Китайская Народная Республика
AFP
Саммит ШОС: чего ожидать от встречи в китайском Циндао

Об этом во вторник в интервью агентству сообщил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов в кулуарах ташкентской презентации предстоящего саммита.

"В рамках ШОС все встречи, которые намечаются (у Шавката Мирзиёева – прим.ред.) с руководителями государств, пройдут на полях саммита. Так, например, намечена встреча с российским президентом, индийским руководителем, а также господином Си Цзиньпином", – отметил собеседник.

На вопрос о том, планирует ли Узбекистан подписать в Циндао какие-либо двусторонние документы, Абдувахитов однозначно ответил, что это не предусматривается.

"Узбекистан не предусматривает подписание межгосударственных документов в рамках ШОС, все-таки взаимодействие в данной организации – это многостороннее сотрудничество. Я думаю, что наши двусторонние контакты, в том числе со стороны президента, носят характер исключительно продолжения взаимодействия между странами", – прокомментировал чиновник.

Он подчеркнул, что всего в рамках Саммита ШОС будет подписано порядка 20 документов, и все они направлены на многостороннее сотрудничество. При этом основным документом саммита станет Циндаосская декларация. В ней будет закреплено окончательное решение государств-членов ШОС о региональной ситуации.

В ходе встречи члены организации планируют обсудить вопросы региональной безопасности, торгово-экономического сотрудничества и гуманитарной сферы. Кроме того, в честь гостей состоится торжественный прием и световое шоу.

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Теги:
Владимир Путин, Саммит, Шавкат Мирзиёев



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