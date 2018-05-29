Кого назначили главным по защите предпринимателей и инвестиций

Азизу Эшбекову передали этот пост приказом Генерального прокурора 24 мая, ранее он занимал должности следователя и инспектора.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Начальником Управления по правовой защите предпринимательства и инвестиций Узбекистана назначили Азиза Эшбекова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Приказом Генерального прокурора Республики Узбекистан от 24 мая 2018 года Эшбеков Азиз Мухторович назначен начальником Управления по правовой защите предпринимательства и инвестиций Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Азиз Эшбеков родился в 1982 году в Ташкенте, окончил Ташкентский государственный юридический институт. Он работал следователем, помощником прокурора и старшего прокурора отдела прокуратуры в Джизакской и Ташкентской областях, а также служил инспектором Службы по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов аппарата президента.

В апреле-мае в правительстве Узбекистана и ряде ведомств прошли кадровые перестановки. Начальником управления собственной безопасности МВД республики назначили подполковника Азата Тасбаева, заместителем министра иностранных дел стал Дилшод Ахатов, а начальником Консульско-правового департамента – Ульфат Кадыров.