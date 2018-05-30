Военные Узбекистана примут участие в учениях "Мирная миссия — 2018"

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Военные делегации всех восьми стран ШОС собрались во вторник в Челябинской области обсудить подготовку к учениям "Мирная миссия — 2018", которые пройдут в августе на Чебаркульском полигоне.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Военные представители Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсуждают замысел учений, план практических действий на полигоне в Челябинской области, а также состав привлекаемых сил и средств, которые будут задействованы в "Мирной миссии — 2018" от каждой страны. Также делегации согласовывают вопросы логистики, переброски военной техники и подразделений на территорию России", — сообщает пресс-служба ЦВО.
Планируется, что в рамках учений состоится совещание начальников генеральных штабов стран ШОС.
Антитеррористические учения "Мирная миссия" проводятся на территории стран ШОС с периодичностью раз в два года.
Последние маневры проводились в 2016 году в Кыргызстане на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.