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Военнослужащие Вооруженных сил Узбекистана

Военные Узбекистана примут участие в учениях "Мирная миссия — 2018"

© Sputnik / Александр Кряжев
Политика
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Планируется, что в рамках учений состоится совещание начальников генеральных штабов стран ШОС.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Военные делегации всех восьми стран ШОС собрались во вторник в Челябинской области обсудить подготовку к учениям "Мирная миссия — 2018", которые пройдут в августе на Чебаркульском полигоне.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военнослужащие армии Узбекистана
© ИА "Жахон"
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Совещание начальников генштабов стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в августе в рамках совместных антитеррористических учений "Мирная миссия — 2018" в Челябинской области.

"Военные представители Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсуждают замысел учений, план практических действий на полигоне в Челябинской области, а также состав привлекаемых сил и средств, которые будут задействованы в "Мирной миссии — 2018" от каждой страны. Также делегации согласовывают вопросы логистики, переброски военной техники и подразделений на территорию России", — сообщает пресс-служба ЦВО.

Планируется, что в рамках учений состоится совещание начальников генеральных штабов стран ШОС.

Антитеррористические учения "Мирная миссия" проводятся на территории стран ШОС с периодичностью раз в два года.

Последние маневры проводились в 2016 году в Кыргызстане на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.

Теги:
Узбекистан, Оборона



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