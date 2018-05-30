Институт конституционной жалобы хотят создать в Узбекистане

Напомним, что в конце мая 2017 года вступила в силу новая редакция закона "О Конституционном суде Республики Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Институт конституционной жалобы необходимо внедрить в Узбекистане на основе опыта зарубежных стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора Национального центра по правам человека в республике Акмаля Саидова.

"В странах Европы есть понятие "конституционная жалоба". Думаю, в практику нашей страны следует внедрить право обращения в Конституционный суд (КС)", — заявил Саидов в ходе круглого стола, проходящего в Ташкенте.

Организаторами мероприятия выступили КС и представительство ОБСЕ в Узбекистане.

Председатель Конституционного суда Узбекистана Бахтияр Мирбабаев в свою очередь напомнил, что в конце мая 2017 года вступила в силу новая редакция закона "О Конституционном суде Республики Узбекистан".

В частности, в соответствии с новой редакцией закона, в полномочия КС вошло определение соответствию конституции новых конституционных законов и законов о ратификации международных договоров до подписания их президентом страны, добавил Мирбабаев.