Камилов встретился с Лавровым в Москве

Министр иностранных дел Узбекистана поздравил российского коллегу с успешным проведением форума "Примаковские чтения".

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в среду встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Камилов вылетел в Москву с рабочим визитом и принял участие в работе международного форума "Примаковские чтения".

"Глава МИД Узбекистана поздравил С.Лаврова с успешным проведением форума, ставшего одной из признанных мировых научно-экспертных площадок и посвященного памяти крупного ученого-востоковеда, видного государственного и общественного деятеля России, бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Евгения Примакова", - уточняется в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили широкий круг вопросов в узбекско-российских отношениях.

Одной из ключевых тем стал предстоящий осенью 2018 года визит президента Владимира Путина в Ташкент.

Представители двух стран назвали это событие значимым для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений.

По словам посла России в республике Владимира Тюрденева, рабочие графики обоих лидеров столь напряженные, что говорить о точных датах визита будет сложно до самого последнего момента.