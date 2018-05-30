18:27 30 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 23°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Встреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова

Камилов встретился с Лавровым в Москве

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
Получить короткую ссылку
8810

Министр иностранных дел Узбекистана поздравил российского коллегу с успешным проведением форума "Примаковские чтения".

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в среду встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Камилов вылетел в Москву с рабочим визитом и принял участие в работе международного форума "Примаковские чтения".

"Глава МИД Узбекистана поздравил С.Лаврова с успешным проведением форума, ставшего одной из признанных мировых научно-экспертных площадок и посвященного памяти крупного ученого-востоковеда, видного государственного и общественного деятеля России, бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Евгения Примакова", - уточняется в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили широкий круг вопросов в узбекско-российских отношениях.

Одной из ключевых тем стал предстоящий осенью 2018 года визит президента Владимира Путина в Ташкент.

Представители двух стран назвали это событие значимым для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений.

По словам посла России в республике Владимира Тюрденева, рабочие графики обоих лидеров столь напряженные, что говорить о точных датах визита будет сложно до самого последнего момента.

По теме

Путин посетит Узбекистан в середине осени
Теги:
Форум, Встреча, Сергей Лавров, Абдулазиз Камилов



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Салон самолета авиакомпании Bek Air
    Буйные пассажиры

    Пьяные пассажиры поколотили бортпроводника рейса Шымкент – Астана – авиакомпания ищет свидетелей инцидента.

  • Падеж скота в двух селах Нарынской и Иссык-Кульской областей в результате заморозка
    Удар стихии

    Ущерб от падежа скота из-за недавних заморозков в Иссык-Кульской области составил около 300 тысяч долларов, погибли более 7 тысяч животных.

  • Центр содержания нелегальных мигрантов, архивное фото
    Суд идет!

    В Казахстане за нарушение миграционного законодательства перед судом предстали девять граждан Таджикистана.

  • Дом музей Михаила Юрьевича Лермонтова
    По местам классика

    В Азербайджане частные владельцы не впускают туристов в Дом-музей Михаила Юрьевича Лермонтова в городе Гусар.

  • Запрет на продажу алкогольной продукции 30 мая 2018 года
    Безалкогольная среда

    Продажа алкогольных напитков запрещена практически во всей Беларуси в среду из-за проведения последних звонков в школах.

  • Авария на Псоу
    Без тормозов

    ДТП на пограничном пункте пропуска между Абхазией и Россией попало в объектив камеры – автомобиль врезался в другой, стоявший на полосе досмотра.

  • Зал заседаний ЕГУ (29 мая 2018). Еревaн
    Довели до больницы

    Студенты Ереванского государственного университета заявили о прекращении забастовки из-за ухудшения самочувствия ректора вуза.

  • Водитель с пассажиром в салоне автомобиля
    Следите за дорогой!

    Водители в Латвии заплатят 100 евро за просмотр Facebook - в прошлом году в стране за пользование телефоном за рулем было выписано 3400 штрафов.

  • Вильнюс
    Дорогу молодым!

    Мэрами городов в Литве теперь могут стать 19-летние граждане – соответствующие поправки принял парламент республики.

  • Russian peacekeepers' checkpoint at entrance to Bender
    Миссия выполнима

    Нынешний трехсторонний формат миротворческой операции на Днестре необходимо сохранить и в дальнейшем, считают жители Приднестровья.

  • Яна Тоом
    Первый пошел!

    Евродепутат от Эстонии приветствовала первые иски против Facebook: надо строго следить за выполнением соцсетью новых правил ЕС по защите личных данных.

  • Газопровод Дзуарикау-Цхинвал
    Всеобщая газификация

    Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, какой вариант газификации сел и районов выбрала республика.

  • Салон самолета авиакомпании Bek Air
    Буйные пассажиры

    Пьяные пассажиры поколотили бортпроводника рейса Шымкент – Астана – авиакомпания ищет свидетелей инцидента.

  • Падеж скота в двух селах Нарынской и Иссык-Кульской областей в результате заморозка
    Удар стихии

    Ущерб от падежа скота из-за недавних заморозков в Иссык-Кульской области составил около 300 тысяч долларов, погибли более 7 тысяч животных.

  • Центр содержания нелегальных мигрантов, архивное фото
    Суд идет!

    В Казахстане за нарушение миграционного законодательства перед судом предстали девять граждан Таджикистана.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
Кошка Моника из приморского зоопарка заменила мать новорожденной рыси
В приморском зоопарке кошка Моника стала приемной мамой рысенка
Кто получит самую большую зарплату
Где заплатят: рынок труда в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054