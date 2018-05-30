Совфед одобрил закон о контрсанкциях, он вступит в силу

Политика Получить короткую ссылку 21 0 0

Документ дает возможность российскому правительству вводить ответные меры на санкции США и других западных стран.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Совет Федерации России в среду одобрил законопроект "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", сообщает РИА Новости. Закон вступит в силу со дня официального опубликования. © Sputnik / Наталья Селиверстова Госдума России рассмотрела и приняла закон о контрсанкциях

Документ позволяет вводить ответные санкции в отношении государств, организаций, должностных лиц и граждан.

Также закон даст возможность российскому правительству прекратить или приостановить международное сотрудничество в отдельных отраслях экономики, запретить ввоз или вывоз той или иной продукции, а также участвовать в госзакупках и приватизации имущества.

Госдума приняла закон о контрсанкциях 22 мая. Авторами выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и главы фракций.

В первоначальной редакции предлагалось право на 16 ответных мер, ко второму чтению их стало шесть.

Кроме того, из второй редакции исключили конкретные отрасли, товары и услуги.

В частности, контрсанкции запретили распостранять на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства.