Совфед одобрил закон о контрсанкциях, он вступит в силу

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Совет Федерации России в среду одобрил законопроект "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", сообщает РИА Новости.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Документ дает возможность российскому правительству вводить ответные меры на санкции США и других западных стран.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Совет Федерации России в среду одобрил законопроект "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", сообщает РИА Новости.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Документ позволяет вводить ответные санкции в отношении государств, организаций, должностных лиц и граждан.
Также закон даст возможность российскому правительству прекратить или приостановить международное сотрудничество в отдельных отраслях экономики, запретить ввоз или вывоз той или иной продукции, а также участвовать в госзакупках и приватизации имущества.
Госдума приняла закон о контрсанкциях 22 мая. Авторами выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и главы фракций.
В первоначальной редакции предлагалось право на 16 ответных мер, ко второму чтению их стало шесть.
Кроме того, из второй редакции исключили конкретные отрасли, товары и услуги.
В частности, контрсанкции запретили распостранять на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства.
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