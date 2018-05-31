В Узбекистане придумали новый способ отбора управленческих кадров

В отборе могут принять участие граждане республики в возрасте от 30 до 45 лет, имеющие базовое высшее образование и не менее трех лет опыта работы на руководящей должности в соответствующей сфере.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане один раз в три года будет проводиться республиканский конкурс по отбору перспективных управленческих кадров "Тараққиёт", сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на постановление главы государства.

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В конкурсе смогут принять участие граждане республики в возрасте от 30 до 45 лет, имеющие базовое высшее образование и не менее трех лет опыта работы на руководящей должности в соответствующей сфере.

Победителям будет выплачиваться разовое денежное вознаграждение в размере 50 минимальных заработных плат (8,6 миллиона сумов), а финалистам — 25 (4,3 миллиона сумов).

После окончания конкурса лучшие пройдут обучение на трехмесячных курсах по Президентской программе подготовки управленческих кадров, включающее стажировку в профильных организациях развитых зарубежных стран. После завершения обучения они будут назначены на руководящие должности в государственных организациях по соответствующим направлениям. При этом финалистов конкурса включат в резерв управленческих кадров.

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Мирзиёев поручил Министерству инновационного развития совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций до конца июля создать специализированный портал конкурса с возможностями регистрации претендентов, обработки анкет участников, проведения тестирования и иных конкурсных испытаний, а также представления их результатов.

Отметим, что подобные инициативы существуют и в других странах мира. Так, например, в России проводится управленческий конкурс "Лидеры России". Он призван создать систему кадровых лифтов, причем не только в сфере государственного и муниципального управления, но и в бизнесе, здравоохранении, культуре и социальной политике.