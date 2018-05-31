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Пресс-конференция министра иностранных дел РФ С. Лаврова

Лавров сообщил, как разрешить ядерный кризис на Корейском полуострове

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Лавров подчеркнул, что методы продвижения к этому решению зависят, в первую очередь, от "искусства переговорщика".

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Глава российского МИД Сергей Лавров после встречи со своими коллегой, министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что разрешение ядерного кризиса на Корейском полуострове станет возможным, когда будут полностью сняты все санкции.

"Что касается вопроса о санкциях, это абсолютно очевидно, что, начиная весь разговор о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным, пока санкции не будут отменены", — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он подчеркнул, что методы продвижения к этому решению зависят, в первую очередь, от "искусства переговорщика" и обратил внимание на то, что денуклеаризации не добиться "за один присест". Поэтому, по словам Лаврова, урегулирование ядерной проблемы на Корейском полуострове должно проходить поэтапно.

Теги:
КНДР, Сергей Лавров



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