СБУ продолжает допросы по делу против Вышинского

Всего за две недели в качестве свидетелей привлекли 48 человек, много информации силовики получили в процессе обысков.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Служба безопасности Украины продолжает допросы по делу Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

В качестве свидетелей против главы портала РИА Новости Украина с 15 мая привлекли всего 48 человек, рассказал журналистам замглавы СБ Виктор Кононенко.

Кроме того, большое количество важной для следствия информации силовики получили в ходе обысков.

Кирилла Вышинского власти Украины обвиняют в государственной измене.

Напомним, что в середине мая сотрудники службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве и провели восьмичасовой обыск.

© Ruptly . РИА Новости Как на Украине преследуют журналистов с "неудобной" властям точкой зрения

Кирилла Вышинского подозревают в поддержке ДНР и ЛНР и госизмене. Суд в Херсоне арестовал его на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала аппеляцию в аппеляционный суд Херсонской области.

Ситуация вызвала большой резонанс в мире. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал правительство Украины немедленно освободить журналиста и прекратить преследование. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян назвала назвала произошедшее местью Киева за Крымский мост.

На этой неделе, 29 мая, прошло заседание аппеляционного суда, оно продлилось всего три минуты. Из-за отсутствия адвокатов рассмотрение отложили до 1 июня.