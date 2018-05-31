Путин и Ким Чен Ын обменялись приветами через Лаврова

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал привет Владимиру Путину через Сергея Лаврова, это видно из записи на странице МИД России в Twitter.
Встреча главы российского внешнеполитического ведомства с главой КНДР прошла в Пхеньяне 31 мая, заранее о ней не сообщалось.
Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию, передал привет от Владимира Путина, а также выразил свое мнение относительно проблемы разрешения ядерного кризиса на Корейском полуострове.
Он подчеркнул, что методы продвижения к этому зависят в первую очередь от "искусства переговорщиков", и обратил внимание, что денуклеаризации невозможно добиться "за один присест".
Лавров считает, что решение ядерной проблемы в регионе должно идти поэтапно.
По его словам, это станет возможным только тогда, когда будут полностью сняты все санкции.
Напомним, что 27 апреля лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели исторический саммит, в результате которого подписали декларацию о мире и разоружении.