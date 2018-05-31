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Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Корею

Путин и Ким Чен Ын обменялись приветами через Лаврова

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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О встрече главы российского МИД с северокорейским лидером заранее не сообщалось, видеозапись опубликована на странице ведомства.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал привет Владимиру Путину через Сергея Лаврова, это видно из записи на странице МИД России в Twitter.

Встреча главы российского внешнеполитического ведомства с главой КНДР прошла в Пхеньяне 31 мая, заранее о ней не сообщалось.

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Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию, передал привет от Владимира Путина, а также выразил свое мнение относительно проблемы разрешения ядерного кризиса на Корейском полуострове.

Он подчеркнул, что методы продвижения к этому зависят в первую очередь от "искусства переговорщиков", и обратил внимание, что денуклеаризации невозможно добиться "за один присест".

Лавров считает, что решение ядерной проблемы в регионе должно идти поэтапно.

По его словам, это станет возможным только тогда, когда будут полностью сняты все санкции.

Напомним, что 27 апреля лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели исторический саммит, в результате которого подписали декларацию о мире и разоружении.

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