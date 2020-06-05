Межведомственная комиссия будет координировать реализацию норм ратифицированных Узбекистаном конвенций Международной организации труда.
Мероприятие пройдет 6 июня в российском городе Кызыл, планируется рассмотреть вопросы многостороннего взаимодействия.
Нормат Турсунов возглавил столичное налоговое управление.
На этой должности Шарифжон Турсунов сменил Алишера Мустафаева, который возглавлял компанию с 4 августа 2017 года.
Исламская республика в 2018 году пострадала от засухи; передача продовольственной пшеницы состоялась в начале июня в приграничном городе Хайратон.
Глава России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие лидеры государств принимают участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Циндао 9-10 июня.
Всего в конкурсе военных оружейников под Пензой примут участие команды из пяти стран.
Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран.
Члены делегации встретятся с представителями деловых кругов стран ЕС.
Председательство в Шанхайской организации сотрудничества Кыргызстану передаст Китай.
Представители государств отметили важность активизации контактов на различных уровнях, в том числе проведения регулярных межмидовских политических консультаций.
С января этого года NCA вправе "принуждать подозреваемых в совершении тяжких преступлений объяснить источники их доходов".
Кобилов выступал в качестве гособвинителя в суде по делу независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева.
Ранее Давида Амбарцумяна задержали за нападение на протестующих в Ереване во время беспорядков в конце апреля.
Американские исследователи использовали систему Maxent – максимальное моделирование энтропии.
Совещание, посвященное социально-экономическому развитию Ташкента, состоялось 1 июня.
В Дохе запланированы встречи и переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани.
В пятницу завершились пятидневные переговоры правительственных делегаций, участники рассмотрели итоги полевых обследований.
Он попросил принять все необходимые меры для своего освобождения, а также для предоставления правовой защиты.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.