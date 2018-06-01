Мирзиёев: новый аэропорт должен отражать наше гостеприимство

Глава Узбекистана отметил необходимость использовать больше теплых цветов при строительстве аэродрома в Кибрайском районе, уделить особое внимание озеленению территории.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом работ на аэродроме в Кибрайском районе, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Современный аэропорт для бизнес-авиации должен появиться на этом месте в 2018-2020 годах. Будут также созданы все условия для приема и обслуживания крупных грузовых самолетов.

Пресс-служба президента Республики Узбекистан Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 1 июня ознакомился с ходом работ, осуществляемых на аэродроме в Кибрайском районе

Сейчас уже идут работы по проектированию и общие строительные работы. Демонтируется старая взлетно-посадочная полоса.

Президент дал указания по доработке проектов зданий, которые будут построены в аэропорту.

"Здание для приема иностранных делегаций должно отражать нашу национальную культуру, гостеприимство. Пусть при виде его поднимается настроение у спускающихся с самолета, будут созданы удобства для гостей и деловых людей", - сказал президент.

Глава государства отметил, что необходимо использовать больше теплых цветов при строительстве, уделить особое внимание озеленению территории аэропорта, организации продуманной дренажной системы.

Пресс-служба президента Республики Узбекистан Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 1 июня ознакомился с ходом работ, осуществляемых на аэродроме в Кибрайском районе

Проект будет реализован в два этапа - на первом этапе построят взлетно-посадочную полосу длиной 4 километра и терминал пропускной способностью 250 пассажиров в час, на втором - объекты дополнительной инфраструктуры, гостиничного комплекса.