Мирзиёев: новый аэропорт должен отражать наше гостеприимство

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом работ на аэродроме в Кибрайском районе, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Современный аэропорт для бизнес-авиации должен появиться на этом месте в 2018-2020 годах. Будут также созданы все условия для приема и обслуживания крупных грузовых самолетов.
Сейчас уже идут работы по проектированию и общие строительные работы. Демонтируется старая взлетно-посадочная полоса.
Президент дал указания по доработке проектов зданий, которые будут построены в аэропорту.
"Здание для приема иностранных делегаций должно отражать нашу национальную культуру, гостеприимство. Пусть при виде его поднимается настроение у спускающихся с самолета, будут созданы удобства для гостей и деловых людей", - сказал президент.
Глава государства отметил, что необходимо использовать больше теплых цветов при строительстве, уделить особое внимание озеленению территории аэропорта, организации продуманной дренажной системы.
Проект будет реализован в два этапа - на первом этапе построят взлетно-посадочную полосу длиной 4 километра и терминал пропускной способностью 250 пассажиров в час, на втором - объекты дополнительной инфраструктуры, гостиничного комплекса.