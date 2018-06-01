Арипов встретился с премьер-министром Таджикистана

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился в Таджикистане с главой правительства республики Кохиром Расулзодой, сообщает Таджикское телеграфное агентство.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Таджикистан ратифицировал договор с Узбекистаном об автомобильном сообщении

Основной темой стал предстоящий осенью визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент.

Главы двух правительств считают, что это событие сможет придать новый импульс развитию отношений двух государств.

Кроме того, поднимались вопросы партнерства стран региона, а также повестка заседания Совета глав правительств СНГ, оно пройдет 1 июня в Душанбе.

Лидер Таджикистана намерен посетить Узбекистан с официальным визитом в начале осени 2018 года. Он обсудит с Шавкатом Мирзиёевым решение проблемы с единственным несогласованным участком на границе двух стран.

За последние полгода Узбекистан достиг с Таджикистаном ряда договоренностей в различных сферах, среди них – совместная борьба с терроризмом и экстремизмом, договор об автомобильном сообщении, прямое автобусное сообщение между Ташкентом и Худжандом и открытие на границе большого числа представительств.

Протяженность государственной границы Узбекистана с Таджикистаном составляет более 1,33 тысячи километров.