РАТС ШОС и ООН усилят совместную борьбу с террористами

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества и Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН в конце июня подпишут меморандум о взаимодействии, передает пресс-служба РАТС.

По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев на прошлой неделе в Пекине провел первую встречу с новым исполнительным директором КТК СБ ООН Мишелем Конинксом.

"Стороны отметили позитивную динамику в развитии сотрудничества и достигли договоренности о подписании двустороннего меморандума о взаимодействии "на полях" контртеррористической конференции ООН в конце июня в Нью-Йорке", — уточнил представитель РАТС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в столице Узбекистана.