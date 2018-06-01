16:23 01 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 32°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
9 июня в Астане главы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе

РАТС ШОС и ООН усилят совместную борьбу с террористами

Пресс-служба Президента РФ
Политика
Получить короткую ссылку
13 0 0

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества и Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН в конце июня подпишут меморандум о взаимодействии, передает пресс-служба РАТС.

По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев на прошлой неделе в Пекине провел первую встречу с новым исполнительным директором КТК СБ ООН Мишелем Конинксом.

"Стороны отметили позитивную динамику в развитии сотрудничества и достигли договоренности о подписании двустороннего меморандума о взаимодействии "на полях" контртеррористической конференции ООН в конце июня в Нью-Йорке", — уточнил представитель РАТС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в столице Узбекистана.

Теги:
Борьба с терроризмом, РАТС ШОС, ООН, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Благотворительная акция #СолнечноеЛето
    "Солнечное лето"

    Информационное агентство и радио Sputnik Азербайджан организовало акцию специально к Международному дню защиты детей.

  • Участок белорусско-украинской границы вне пунктов пропуска, архивное фото
    Граница на замке

    Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Брестскую область, чтобы ознакомится с положением дел по обеспечению безопасности границ Беларуси.

  • Ираклий Тужба
    Уже не остановить

    Процесс признания независимости Абхазии носит необратимый характер, и с этим придется смириться Грузии и Западу, заявили в МИД республики.

  • Вручение международной премии Персона года 2009
    Слухи о преемнике

    По информации российских СМИ, Драмтеатр имени Джигарханяна может возглавить актер и режиссер Сергей Газаров (армянин по национальности).

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Давайте говорить!

    Проблемы двусторонних отношений России и Латвии всегда решались и будут решаться дипломатическим путем, заявил российский посол в республике.

  • Эмблема военных учений Perkuno griausmas 2018 (Гром Перкунаса – 2018)
    Репетиция войны

    В Литве начинаются крупнейшие национальные военные учения в истории страны "Гром Перкунаса – 2018" с участием 9 тысяч военнослужащих.

  • Тирасполь
    Путь к решению

    Майский раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в Риме был продуктивным и принес конкретные результаты.

  • Корреспондент Sputnik Эстония облачилась в рыцарские доспехи
    Рыцари XXI века

    Основатель рыцарского клуба в Таллинне рассказал Sputnik Эстония, как проходит подготовка к турнирам, легко ли быть рыцарем и сколько может весить полная экипировка.

  • Генерал Владимир Шаманов
    Поймать Саакашвили

    Генерал Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военные не воспользовались возможностью задержать Саакашвили во время войны в Южной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына в КНДР
Теплый привет из Северной Кореи: как прошла встреча Лаврова и Ким Чен Ына
Как определить ребенка в детский сад
Как устроить ребенка в детский сад: пошаговая инструкция

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054