Кирилл Вышинский обратился с просьбой о защите к Путину

Он попросил принять все необходимые меры для своего освобождения, а также для предоставления правовой защиты.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Руководитель портала "РИА Новости Украины", арестованный в середине мая в Киеве, обратился с просьбой о помощи к президенту Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер Правозащитники призвали Киев снять запрет на работу российских СМИ

В ходе заседания суда он призвал российского лидера принять все необходимые меры для его дальнейшего освобождения, а также для предоставления правовой защиты.

Кирилл Вышинский сослался на свое российское гражданство, а также заявил о желании выйти из украинского гражданства.

Кроме того, он назвал арест и содержание его под стражей незаконными и потребовал прекратить преследование его близких.

Напомним, что 15 мая Служба безопасности Украины ворвалась в офис РИА Новости Украина, арестовала Кирилла Вышинского и провела восьмичасовой обыск.

Руководителя "РИА Новости Украина" подозревают в государственной измене, поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Суд в Херсоне арестовал его на 60 дней без возможности залога. По делу опросили более 40 свидетелей.