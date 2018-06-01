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Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве

Кирилл Вышинский обратился с просьбой о защите к Путину

Ruptly
Политика
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Он попросил принять все необходимые меры для своего освобождения, а также для предоставления правовой защиты.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Руководитель портала "РИА Новости Украины", арестованный в середине мая в Киеве, обратился с просьбой о помощи к президенту Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

Президент Украины Петр Порошенко
© Sputnik / Стрингер
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В ходе заседания суда он призвал российского лидера принять все необходимые меры для его дальнейшего освобождения, а также для предоставления правовой защиты.

Кирилл Вышинский сослался на свое российское гражданство, а также заявил о желании выйти из украинского гражданства.

Кроме того, он назвал арест и содержание его под стражей незаконными и потребовал прекратить преследование его близких.

Напомним, что 15 мая Служба безопасности Украины ворвалась в офис РИА Новости Украина, арестовала Кирилла Вышинского и провела восьмичасовой обыск.

Руководителя "РИА Новости Украина" подозревают в государственной измене, поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Суд в Херсоне арестовал его на 60 дней без возможности залога. По делу опросили более 40 свидетелей.

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Теги:
международные журналисты, арест, Киев



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