Узбекистан ускорит процесс демаркации границы с Казахстаном

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В Ташкенте 1 июня завершились пятидневные переговоры правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана, сообщает информационное агентство "Жахон".

Стороны обсудили проблему демаркации границы двух государств, а также рассмотрели итоги проведенных полевых обследований на отдельных участках. Решено ускорить процесс демаркации.

"По результатам переговоров, идущих с 2003 года, был подписан протокол, в котором стороны подчеркнули важность ускорения завершения демаркации и окончательного правового оформления узбекско-казахстанской границы. Встреча традиционно прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания", - уточняется в сообщении.

В конце мая в казахстанском городе Шымкенте прошел бизнес-форум с участием представителей Узбекистана. Представители стран подписали контракты на 62 миллиона долларов, обсудили экспорт и импорт.

Кроме того, в Самарканде в мае прошли Дни образования Казахстана. Казахстан выделил абитуриентам из Узбекистана 10 тысяч грантов для поступления в вузы.

В 2018 году в Казахстане проходит год Узбекистана.