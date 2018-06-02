Абдулазиз Камилов отправляется с визитом в Катар

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Знаменитый ВГИК может открыть филиал в Узбекистане Филиал или совместный с узбекской стороной факультет ВГИК по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере кинематографии может быть открыт в 2020/2021 учебном году. 48

Итоги недели: мирный атом, спортивное золото и конец Captiva Переговоры с "Росатомом" о строительстве атомной электростанции в Узбекистане, отказ от производства нескольких моделей автомобилей и нововведения для туристов, - эти и другие заметные события недели в обзоре Sputnik. 527