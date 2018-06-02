Абдулазиз Камилов отправляется с визитом в Катар

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит с рабочим визитом Катар 2-4 июня.
Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.
По данным пресс-службы, в Дохе запланированы встречи и переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани.
Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений, актуальную международную и региональную проблематику, добавили во внешнеполитическом ведомстве.