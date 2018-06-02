Шавкат Мирзиёев обсудил с хокимами занятость населения и бизнес

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 июня провел совещание с хокимами Ташкента и его районов, сообщает пресс-служба главы государства.

“На совещании, прошедшем в духе критического анализа, определены меры по развитию промышленности и малого бизнеса в столице, повышению занятости населения, улучшению инженерно-коммуникационных сетей”, - говорится в сообщении.

Пресс-служба президента Узбекистана Совещание Шавката Мирзиёева с хокимами

Накануне Шавкат Мирзиёев проинспектировал ход строительства трех значимых объектов в столице – транспортной развязки на Ахангаранском шоссе, ледового дворца “Хумо Арена” и проектом бизнес-центра Tashkent City, которые построят за 4 года.

Путепровод построят на пересечении улиц Ахангаран и Махтумкули, в перспективе он облегчит движение по загруженным частям города и сократит время в пути до Чарвака на 22 километра.

Многофункциональный спортивный комплекс “Хумо Арена” будет располагаться на пересечении улиц Афросиаб и Бешегоч. Президент поручил сделать его работу круглогодичной.

Что касается Tashkent City, то в начале июня стало известно о планах британских и немецких компаний инвестировать в этот проект. На сегодня выполнены песчаные работы объемом в 42 тысячи кубометров.