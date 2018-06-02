Узбекистан стал 53 страной с комфортной для жизни территорией

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан занял 53 место среди стран с самой комфортной для проживания людей территорией, сообщается в исследовании на сайте Vivid Maps.

© Sputnik / Александр Кондратюк Узбекистан занял пятое место в мире по выбросам углекислого газа

В анализе американские ученые использовали научную систему “Maxent” – максимальное моделирование энтропии комфортной среды обитания для Homo Sapiens.

Она основана на текущем расположении поселений.

Для исследования были выбраны города с населением от 100 до 10 тысяч человек и использованы 19 биоклиматических переменных для моделирования потенциально подходящего распределения окружающей среды.

Первое место в списке заняла Бразилия, далее следуют США и Китай. Россия и Австралия заняли 4 и 5 места.

Среди стран Центральной Азии указаны Казахстан, Афганистан, Туркменистан, Кыргызстнан, Таджикистан, которые находятся на 11, 43, 51, 107 и 108 местах соответственно.

В конце апреля международное энергетическое агентство Enerdata опубликовало другое исследование, согласно которому Узбекистан занимает пятое место в мире по выбросам углекислого газа.