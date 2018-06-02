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Водохранилище в Узбекистане

Узбекистан стал 53-й страной с комфортной для жизни территорией

© Flickr / t_y_l
Политика
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221614

Американские исследователи использовали систему Maxent – максимальное моделирование энтропии.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан занял 53-е место среди стран с самой комфортной для проживания людей территорией, сообщается в исследовании на сайте Vivid Maps.

Загрязнение производством окружающей среды
© Sputnik / Александр Кондратюк
Узбекистан занял пятое место в мире по выбросам углекислого газа

В анализе американские ученые использовали научную систему Maxent – максимальное моделирование энтропии комфортной среды обитания для Homo Sapiens.

Она основана на текущем расположении поселений.

Для исследования были выбраны города с населением от 100 до 10 тысяч человек и использованы 19 биоклиматических переменных для моделирования потенциально подходящего распределения окружающей среды.

Первое место в списке заняла Бразилия, далее следуют США и Китай. Россия и Австралия заняли 4-е и 5-е места.

Среди стран Центральной Азии указаны Казахстан, Афганистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, которые находятся на 11-м, 43-м, 51-м, 107-м и 108-м местах соответственно.

В конце апреля международное энергетическое агентство Enerdata опубликовало другое исследование, согласно которому Узбекистан занимает пятое место в мире по выбросам углекислого газа.

Теги:
Центральная Азия, Исследование и разработка, Окружающая среда



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