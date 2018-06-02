Суд освободил мэра армянского города Масис

Ранее Давида Амбарцумяна задержали за нападение на протестующих в Ереване во время беспорядков в конце апреля.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Армении суд освободил под подписку о невыезде мэра города Масис Давида Амбарцумяна, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Asatur Yesayants "Бархатная революция": на улицы Еревана ввели спецтехнику

Его задержали за нападение на протестующих во время беспорядков 22 апреля.

В субботу сторонники мэра провели у здания суда акцию протеста с требованием освобождения градоначальника.

В конце апреля в административном районе Эребуни группа людей в масках напала на митингующих, которые выступили против назначения премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна.

Амбарцумяна обвинили в участии в массовых беспорядках, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. По уголовному делу также проходят еще четыре человека, в том числе заместитель мэра Масиса.

Напомним, что акции протеста в Армении начались с середины апреля. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Парламент избрал Саргсяна главой кабмина, но менее чем через неделю он подал в отставку. Восьмого мая премьер-министром страны стал Никол Пашинян.