Лондон начал проверку источников дохода российских миллионеров

С января этого года NCA вправе "принуждать подозреваемых в совершении тяжких преступлений объяснить источники их доходов".

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Британское Национальное криминальное агентство (National Crime Agency, NCA) изучает источники доходов от 120 до 140 "коррумпированных представителей элиты", в число которых попали "российские олигархи и мультимиллионеры", передает газета The Sunday Times.

© Flickr / Day Donaldson Сколько потеряли российские миллиардеры за один день из-за санкций США

Как сообщил изданию глава отдела по кибермошенничеству и экономическим преступлениям NCA Дональд Тун, внимание властей "приковано к борьбе с коррумпированными элитами и их нелегальным богатством".

"Мы не выбираем своей целью определенную национальность", — цитирует слова Туна "Коммерсант".

Однако знакомый с расследованиями собеседник британской газеты отмечает, что большая часть из тех, кого проверяет NCA,- это "россияне или связанные с Россией люди".

По данным The Sunday Times, власти Великобритании начали расследования в отношении бизнесменов, "связанных с режимом Владимира Путина", после инцидента в Солсбери, где в начале марта были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.