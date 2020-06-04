03:58 05 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск

Политика

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Извержение вулкана в Гватемале
Столбы дыма и пепла: вулкан Фуэго держит в страхе жителей Гватемалы
СПУТНИК_Строители забили последнюю сваю Крымского моста
Забили последнюю сваю: "Крымский мост" готов "под ключ"
Сколько зарабатывают главы государств
Меркель, Путин, Трамп: чья зарплата выше

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Как вы относитесь к тому, что в Узбекистане начнут выпускать легковые авто других брендов?
  • Положительно, будет из чего выбирать
    33.3% (8)
  • Положительно, производители будут конкурировать между собой, цены станут ниже.
    50.1% (12)
  • Отрицательно, лучше снизить ввозные пошлины
    8.3% (2)
  • Мне все равно, главное, чтобы цены на авто не повышались и качество транспорта не ухудшалось
    0.0% (0)
  • Лучше бы власти повышали качество и комфорт автомобилей узбекского бренда
    8.3% (2)
Проголосовали: 24
Все опросы
Все опросы