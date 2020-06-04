Глава России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие лидеры государств принимают участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском Циндао 9-10 июня.
Всего в конкурсе военных оружейников под Пензой примут участие команды из пяти стран.
Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран.
Члены делегации встретятся с представителями деловых кругов стран ЕС.
Председательство в Шанхайской организации сотрудничества Кыргызстану передаст Китай.
Представители государств отметили важность активизации контактов на различных уровнях, в том числе проведения регулярных межмидовских политических консультаций.