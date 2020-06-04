Как вы относитесь к тому, что в Узбекистане начнут выпускать легковые авто других брендов?

Положительно, будет из чего выбирать 33.3% (8)

Положительно, производители будут конкурировать между собой, цены станут ниже. 50.1% (12)

Отрицательно, лучше снизить ввозные пошлины 8.3% (2)

Мне все равно, главное, чтобы цены на авто не повышались и качество транспорта не ухудшалось 0.0% (0)

Лучше бы власти повышали качество и комфорт автомобилей узбекского бренда 8.3% (2) Проголосовали: 24 Все опросы Положительно, будет из чего выбирать

Положительно, производители будут конкурировать между собой, цены станут ниже.

Отрицательно, лучше снизить ввозные пошлины

Мне все равно, главное, чтобы цены на авто не повышались и качество транспорта не ухудшалось

Лучше бы власти повышали качество и комфорт автомобилей узбекского бренда Все опросы