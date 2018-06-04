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Абдулазиз Камилов и Мухаммад Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани

О чем договорились в Дохе Абдулазиз Камилов и глава МИД Катара

© МИД Республики Узбекистан
Политика
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Представители государств отметили важность активизации контактов на различных уровнях, в том числе проведения регулярных межмидовских политических консультаций.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Дохе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани.

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Как сообщает пресс-служба МИД РУ, стороны обсудили сотрудничество стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной сферах, взаимодействие в рамках международных структур.

Представители государств отметили важность активизации контактов на различных уровнях, в том числе проведения регулярных межмидовских политических консультаций.

Отдельное внимание министры уделили реализации инициатив Шавката Мирзиёева по созданию Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари в Самарканде, Центра исламской цивилизации и Исламской академии в Ташкенте.

Теги:
Абдулазиз Камилов, Катар



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