Кыргызстан будет председательствовать в ШОС в 2018-2019 годах

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао председательство в организации на 2018-2019 годы перейдет к Кыргазстану, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргазстана Данияр Сыдыков.

"В предстоящем саммите впервые в качестве полноправных членов ШОС примут участие руководители Индии и Пакистана. На заседании Совета глав государств планируется обсуждение и принятие решений, касающихся дальнейшего сотрудничества и развития Шанхайской организации сотрудничества… На саммите китайская сторона передает Кыргызстану председательство в организации на следующий год", - заявил Сыдыков.

Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в китайском городе Циндао с 9 по 10 июня.

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующая межправительственная международная организация, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. Государства-члены ШОС сейчас Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.