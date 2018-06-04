Делегация Узбекистана обсудит в Брюсселе укрепление сотрудничества с ЕС

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым отправляется с официальным визитом в Брюссель.

Как сообщает пресс-служба Министерства внешней торговли, с 5 по 8 июня в Бельгии состоится в 15-е заседание Комитета сотрудничества РУ-ЕС и 13-е заседание Подкомитета по экономике, торговле и инвестициям с Европейским союзом.

В состав узбекской делегации также войдут заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Шухрат Вафаев, директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов, председатель ассоциации "Узтекстильпром" Ильхом Хайдаров, а также заместитель министра юстиции Ташкулов А.Д.

Члены делегации встретятся с представителями деловых кругов стран ЕС. Так, на дни визита запланированы встречи с представителями Фландрского агентства по инвестициям и торговле (FIT), Ассоциации европейских торгово-промышленных палат, Брюссельского объединения предприятий по торговле и промышленности (BECI), Валлонского агентства по экспорту и инвестициям (AWEX), а также с депутатами Европарламента.