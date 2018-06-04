Президент России Владимир Путин одобрил закон о контрсанкциях

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин одобрил закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств".

Соответствующий документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня официальной публикации.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.