Узбекистан впервые поучаствует в конкурсе "Мастер-оружейник" в рамках АрМИ

Всего в конкурсе военных оружейников под Пензой примут участие команды из пяти стран.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Конкурс "Мастер-оружейник" пройдет в Пензенской области в рамках Армейских международных игр — 2018.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в нем примут участие представители пяти стран, три команды приедут в Россию впервые.

"Международный этап конкурса в прошлом году проходил в Китае, в этом году конкурс пройдет на базе училища под Пензой. В нем примут участие команды из пяти стран. Впервые у нас примут участие команды Ирана, Армении и Узбекистана", — отметил начальник Пензенского филиала Военной академии МТО Александр Цаплюк.

Также в соревнованиях, которые пройдут на полигоне "Учебный" с 29 июля по 5 августа, примут участие команды из России и Китая. Участники конкурса приедут в Пензу в середине июля, для них подготовлены необходимые условия для проживания, питания и досуга, в столовых будет готовиться национальная еда с учетом пожеланий гостей.

До 9 июня на полигоне "Учебный" проходит всеармейский этап конкурса.