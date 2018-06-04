Узбекистан впервые поучаствует в конкурсе "Мастер-оружейник" в рамках АрМИ

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Конкурс "Мастер-оружейник" пройдет в Пензенской области в рамках Армейских международных игр — 2018.
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в нем примут участие представители пяти стран, три команды приедут в Россию впервые.
"Международный этап конкурса в прошлом году проходил в Китае, в этом году конкурс пройдет на базе училища под Пензой. В нем примут участие команды из пяти стран. Впервые у нас примут участие команды Ирана, Армении и Узбекистана", — отметил начальник Пензенского филиала Военной академии МТО Александр Цаплюк.
До 9 июня на полигоне "Учебный" проходит всеармейский этап конкурса.