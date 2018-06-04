20:25 04 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Военнослужащий Вооруженных сил Узбекистана

Узбекистан впервые поучаствует в конкурсе "Мастер-оружейник" в рамках АрМИ

© Sputnik / Александр Кряжев
Политика
Получить короткую ссылку
45 0 0

Всего в конкурсе военных оружейников под Пензой примут участие команды из пяти стран.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Конкурс "Мастер-оружейник" пройдет в Пензенской области в рамках Армейских международных игр — 2018.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в нем примут участие представители пяти стран, три команды приедут в Россию впервые.

"Международный этап конкурса в прошлом году проходил в Китае, в этом году конкурс пройдет на базе училища под Пензой. В нем примут участие команды из пяти стран. Впервые у нас примут участие команды Ирана, Армении и Узбекистана", — отметил начальник Пензенского филиала Военной академии МТО Александр Цаплюк.

Военнослужащие Вооруженных сил Узбекистана
© Sputnik / Александр Кряжев
Военные Узбекистана примут участие в учениях "Мирная миссия — 2018"
Также в соревнованиях, которые пройдут на полигоне "Учебный" с 29 июля по 5 августа, примут участие команды из России и Китая. Участники конкурса приедут в Пензу в середине июля, для них подготовлены необходимые условия для проживания, питания и досуга, в столовых будет готовиться национальная еда с учетом пожеланий гостей.

До 9 июня на полигоне "Учебный" проходит всеармейский этап конкурса.

По теме

Военные из Узбекистана поедут на соревнования инженерных войск на АрМИ-2018
Теги:
военные учения



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мусульмане молятся во время священного месяца
    Форс-мажор

    Главный имам Алматы обратился к постящимся во время священного месяца Рамазан (Рамадан) из-за ситуации с менингитом в Казахстане.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
    Первый госвизит

    Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана рассказал о подробностях государственного визита Сооронбая Жээнбекова в Китай.

  • Военные учения в Таджикистане, архивное фото
    Ждите, едем!

    Таджикистан примет участие в соревнованиях инженерных войск, которые пройдут в рамках Армейских международных игр-2018 (АрМИ-2018).

  • В Баку начался пожар на сталелитейном заводе
    Во власти огня

    В Баку вспыхнул сильный пожар на территории сталелитейного завода – была опасность распространения огня на расположенные вблизи жилые дома.

  • Военнослужащий армии Беларуси, архивное фото
    Мы с проверкой

    Инспекционная группа Министерства обороны Беларуси с 6 по 8 июня проведет проверки в одном из регионов в Польше.

  • Эльвира Арсалия
    Бесценный опыт

    Об участии в международной выставке "Интермузей" в Москве и о том, как была представлена абхазская экспозиция, рассказала министр культуры республики Эльвира Арсалия.

  • Рудники золота
    Здоровье – золото

    В Армении жители Джермука и Гндеваза требуют остановить работу золоторудного месторождения, разработка которого вредит здоровью людей и окружающей среде.

  • Биеннале современного искусства RIBOCA в Риге
    "Вулкан искусства"

    В Риге открылась первая биеннале современного искусства, в которой принимают участие 99 художников и десять арт-коллективов из разных стран.

  • Корабли НАТО прибыли в Клайпеду на учения Baltops 2018
    Большие маневры

    В крупнейших учениях Baltops 2018, которые начались в понедельник в Литве, участвуют около 50 кораблей и четырех тысяч военных моряков.

  • Телевидение
    Обжалованию не подлежит

    Молдавский Конституционный суд поставил точку в вопросе ретрансляции на территории республики новостных передач, в том числе российских.

  • Многие жители Тарту встали в цепь протеста
    В поисках компромисса

    Целлюлозный завод, против строительства которого выступили жители Тарту, может быть построен в лесу на большом расстоянии от города.

  • Скорая помощь
    Спасло чудо

    Во Владикавказе пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа и чудом остался жив благодаря тому, что приземлился на клумбу.

  • Мусульмане молятся во время священного месяца
    Форс-мажор

    Главный имам Алматы обратился к постящимся во время священного месяца Рамазан (Рамадан) из-за ситуации с менингитом в Казахстане.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
    Первый госвизит

    Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана рассказал о подробностях государственного визита Сооронбая Жээнбекова в Китай.

  • Военные учения в Таджикистане, архивное фото
    Ждите, едем!

    Таджикистан примет участие в соревнованиях инженерных войск, которые пройдут в рамках Армейских международных игр-2018 (АрМИ-2018).

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Извержение вулкана в Гватемале
Столбы дыма и пепла: вулкан Фуэго держит в страхе жителей Гватемалы
Официальным мячом ЧМ-2018 сыграли на МКС
Невесомость не помеха: космонавты сыграли в футбол на МКС
Сколько зарабатывают главы государств
Меркель, Путин, Трамп: чья зарплата выше

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054