Владимир Путин 9 июня встретится в Китае с Шавкатом Мирзиёевым

Глава России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие лидеры государств принимают участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском Циндао 9-10 июня.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин 9 июня встретится в Китае с президентом Узбекистана Шавкато Мирзиёевым, главой Ирана Хасаном Роухани, а также лидерами Таджикистана и Пакистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

"Планируем беседу с президентом Узбекистана (Шавкатом) Мирзиёевым, президентом Таджикистана (Эмомали) Рахмоном, президентом Ирана Роухани, президентом Пакистана (Мамнуном) Хуссейном", — сказал Ушаков журналистам.

Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и другие лидеры государств принимают участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском Циндао 9-10 июня.

Шанхайская организация сотрудничества — постоянно действующая межправительственная международная организация, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС.