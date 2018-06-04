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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (справа) перед началом неформальной встречи глав государств СНГ

Владимир Путин 9 июня встретится в Китае с Шавкатом Мирзиёевым

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Глава России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие лидеры государств принимают участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском Циндао 9-10 июня.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин 9 июня встретится в Китае с президентом Узбекистана Шавкато Мирзиёевым, главой Ирана Хасаном Роухани, а также лидерами Таджикистана и Пакистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

"Планируем беседу с президентом Узбекистана (Шавкатом) Мирзиёевым, президентом Таджикистана (Эмомали) Рахмоном, президентом Ирана Роухани, президентом Пакистана (Мамнуном) Хуссейном", — сказал Ушаков журналистам.

Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и другие лидеры государств принимают участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском Циндао 9-10 июня.

Шанхайская организация сотрудничества — постоянно действующая межправительственная международная организация, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС.

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Теги:
ШОС, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев, Китай, Международные организации, Глава государства



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