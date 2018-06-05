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Распределение гуманитарной помощи

Узбекистан направил Афганистану более трех тысяч тонн гумпомощи

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
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Исламская республика в 2018 году пострадала от засухи; передача продовольственной пшеницы состоялась в начале июня в приграничном городе Хайратон.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Республика Узбекистан направила Афганистану гуманитарную помощь, сообщает информационное агентство "Жахон".

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Центральноазиатская страна пострадала от засухи, поэтому правительство Узбекистана приняло решение отправить более трех тысяч тонн продовольственной пшеницы.

Передача помощи состоялась 5 июня в приграничном городе Хайратон, в государство вылетела делегация республики во главе со специальным представителем президента по Афганистану Исматиллой Иргашевым.

Узбекистан оказывает постоянную поддержку Афганистану в ряде вопросов, а также развивает с Исламской республикой сотрудничество. Одна из ключевых проблем – совместная борьба с терроризмом.

В конце мая делегация Узбекистана приняла участие в заседании контактной группы "ШОС-Афганистан" в Пекине. Группа возобновила свою работу в октябре 2017 года.

Последняя встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с замглавы МИД Афганистана прошла 4 мая. Тогда стороны обсудили повестку дня и перспективы сотрудничества в торгово-экономической и политической сферах.

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Теги:
Засуха, Афганистан, гуманитарная помощь



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