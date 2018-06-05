В "Узтрансгазе" — новый руководитель

На этой должности Шарифжон Турсунов сменил Алишера Мустафаева, который возглавлял компанию с 4 августа 2017 года.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Председателем правления акционерного общества "Узтрансгаз" назначен Шарифжон Турсунов.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Министерства юстиции республики.

На этой должности он сменил Алишера Мустафаева, который возглавлял компанию с 4 августа 2017 года.

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Ранее Турсунов возглавлял отдел Бюро принудительного исполнения.

"Узтрансгаз" эксплуатирует около 120 тысяч километров газораспределительных сетей низкого и среднего давления, по которым газ подается в почти четыре миллиона жилых домов и примерно 80 тысячам оптовых потребителей.

Компания — экспортер газа в Китай, Россию и страны Центральной Азии.