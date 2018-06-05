В Ташкенте сменился главный налоговик

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В соответствии с указом президента Республики Узбекистан Турсунов Нормат Тулкунович назначен главой налогового управления города Ташкента.

Об этом сообщает uznews.uz.

Турсунов начал свою работу в Государственной налоговой службе в 1994 году в качестве инспектора Государственной налоговой инспекции Акмал-Икрамовского района (ныне Учтепа) столицы.

В 2010-2017 годы он был заместителем, а затем первым заместителем начальника Государственного налогового управления по Джизакской области, начальником Государственного налогового управления по Навоийской области.

С октября 2017 года он был заместителем председателя Государственного налогового комитета.