19:28 05 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 32°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Флаги стран участниц СНГ

Узбекистан примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ

© Sputnik / Виктор Толочко
Политика
Получить короткую ссылку
17 0 0

Мероприятие пройдет 6 июня в российском городе Кызыл, планируется рассмотреть вопросы многостороннего взаимодействия.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В среду, 6 июня, делегация Узбекистана примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ, сообщает РИА Новости.

Исполнительный комитет СНГ
© Sputnik/Виктор Толочко
Страны СНГ готовят документ о невмешательстве в дела суверенных государств

Мероприятие пройдет в столице российской Республики Тыва, городе Кызыле, представители военных ведомств намерены рассмотреть комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

Руководить заседанием будет министр обороны России Сергей Шойгу, во вторник днем он прибыл на место.

Среди основных тем – развитие сотрудничества в полевой, морской и воздушной выучке военных, физическая подготовка и спорт, проблемы военного образования.

Кроме того, главы делегаций также обсудят реализацию концепции военного сотрудничества стран Содружества до 2020 года и совместные мероприятия на 2019 год.

Помимо Узбекистана, в собрании поучаствуют представители Армении, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана, а также Исполкома СНГ.

В качестве почетного гостя приглашен министр обороны Монголии.

В начале апреля в Минске прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Главы МИД договорились бороться с преступностью в сфере информационных технологий.

По теме

Командующие пограничными войсками СНГ провели заседание в свой праздник
Теги:
Оборона, заседание, деловой совет



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ на стартовую площадку космодрома Байконур
    На старт!

    Казахстанская сторона приняла от России всю инфраструктуру для запусков ракет "Зенит" на космодроме "Байконур".

  • Указатель села Максат Кулундинского айыл окмоту Баткенской области. Архивное фото
    Пограничный инцидент

    Главы пограничных служб Кыргызстана и Таджикистана встретятся, чтобы обсудить конфликт между военнослужащими, который произошел накануне.

  • Иностранные рабочие возвращаются к работе после обеденного перерыва
    Встать, суд идет!

    В Кузбассе гражданин Таджикистана предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной миграции более 200 человек.

  • Церковь Святого Воскресения. Дакка, Бангладеш
    Торговый принц

    Sputnik о некогда процветавшей армянской общине Дакки и об армянском предпринимателе, которого торговля джутом сделала одним из богатейших людей XIX века.

  • Клубника
    Еще цветочки

    Установившаяся в конце мая — начале июня жаркая и сухая погода может негативно сказаться на урожае фруктов и ягод в Латвии.

  • Посол России в Литве А.И.Удальцов 4 июня почтил память 119 мирных жителей, заживо сожженных в 1944 г. немецко-фашистскими захватчиками в деревне Пирчюпяй
    В память о трагедии

    В Литве почтили память погибших мирных жителей, заживо сожженных в 1944 году в деревне Пирчюпяй фашистами.

  • НАЦ
    Пересдачи не будет

    Шестьдесят преподавателей и чиновников Экономической академии Молдовы стали фигурантами уголовного дела о махинациях с экзаменами, дипломами и курсовыми.

  • Якорь корабля
    На дне

    В ходе учений НАТО в эстонских водах обнаружили пять затонувших судов, самое большое из которых имеет металлический корпус и достигает в длину 85 метров.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    В КГБ Южной Осетии рассказали об усилении контроля за состоянием государственной границы.

  • Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ на стартовую площадку космодрома Байконур
    На старт!

    Казахстанская сторона приняла от России всю инфраструктуру для запусков ракет "Зенит" на космодроме "Байконур".

  • Указатель села Максат Кулундинского айыл окмоту Баткенской области. Архивное фото
    Пограничный инцидент

    Главы пограничных служб Кыргызстана и Таджикистана встретятся, чтобы обсудить конфликт между военнослужащими, который произошел накануне.

  • Иностранные рабочие возвращаются к работе после обеденного перерыва
    Встать, суд идет!

    В Кузбассе гражданин Таджикистана предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной миграции более 200 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Интерьер комнаты коммунальной квартиры на выставке Коммунальный рай, или Близкие поневоле в Особняке Румянцева, Санкт-Петербург
Когда все общее, или Жизнь в советской коммунальной квартире
Извержение вулкана в Гватемале
"Красная" тревога: около 70 человек погибли из-за вулкана в Гватемале
Сколько зарабатывают главы государств
Меркель, Путин, Трамп: чья зарплата выше

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054