Узбекистан примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В среду, 6 июня, делегация Узбекистана примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ, сообщает РИА Новости.

© Sputnik/Виктор Толочко Страны СНГ готовят документ о невмешательстве в дела суверенных государств

Мероприятие пройдет в столице российской Республики Тыва, городе Кызыле, представители военных ведомств намерены рассмотреть комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

Руководить заседанием будет министр обороны России Сергей Шойгу, во вторник днем он прибыл на место.

Среди основных тем – развитие сотрудничества в полевой, морской и воздушной выучке военных, физическая подготовка и спорт, проблемы военного образования.

Кроме того, главы делегаций также обсудят реализацию концепции военного сотрудничества стран Содружества до 2020 года и совместные мероприятия на 2019 год.

Помимо Узбекистана, в собрании поучаствуют представители Армении, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана, а также Исполкома СНГ.

В качестве почетного гостя приглашен министр обороны Монголии.

В начале апреля в Минске прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Главы МИД договорились бороться с преступностью в сфере информационных технологий.