Комиссию по реализации конвенций МОТ в Узбекистане возглавит вице-премьер

ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. Межведомственная комиссия по реализации ратифицированных конвенций Международной организации труда (МОТ) появится в Узбекистане, ее возглавит вице-премьер Танзила Нарбаева, следует из постановления кабинета министров.
"Создать Республиканскую межведомственную комиссию по реализации ратифицированных Республикой Узбекистан конвенций Международной организации труда", - говорится в документе.
Комиссия будет координировать реализацию норм ратифицированных Узбекистаном конвенций МОТ, а также изучит возможности внедрения в национальное законодательство актов организации, внесения изменений и дополнений в трудовое законодательство.
Напомним, Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и МОТ в феврале 2017 года подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий продление программы достойного труда в стране на 2017-2020 годы. В рамках программы МОТ поддерживает реализацию национального плана действий по искоренению детского труда. Программа также направлена на улучшение условий труда и занятости в сельском хозяйстве.