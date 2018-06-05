Комиссию по реализации конвенций МОТ в Узбекистане возглавит вице-премьер

ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. Межведомственная комиссия по реализации ратифицированных конвенций Международной организации труда (МОТ) появится в Узбекистане, ее возглавит вице-премьер Танзила Нарбаева, следует из постановления кабинета министров.

"Создать Республиканскую межведомственную комиссию по реализации ратифицированных Республикой Узбекистан конвенций Международной организации труда", - говорится в документе.

Комиссия будет координировать реализацию норм ратифицированных Узбекистаном конвенций МОТ, а также изучит возможности внедрения в национальное законодательство актов организации, внесения изменений и дополнений в трудовое законодательство.

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Комиссия также займется формированием докладов правительства республики по реализации конвенций и рекомендаций МОТ, будет участвовать на международных конференциях, заседаниях, консультациях и других мероприятиях и озвучивать позицию Узбекистана по вопросам труда и занятости. Рабочим органом комиссии будет министерство занятости и трудовых отношений страны.

Напомним, Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и МОТ в феврале 2017 года подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий продление программы достойного труда в стране на 2017-2020 годы. В рамках программы МОТ поддерживает реализацию национального плана действий по искоренению детского труда. Программа также направлена на улучшение условий труда и занятости в сельском хозяйстве.