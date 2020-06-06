Впервые заседание по вопросам противовоздушной обороны Содружества независимых государств прошло в республике в апреле этого года.
Стороны подписали декларацию в ходе государственного визита президента Сооронбая Жээнбекова в Пекин в среду.
Основной темой бизнес-форума в Пекине, приуроченного к заседанию Делового совета Шанхайской организации сотрудничества, стало содействие развитию бизнеса, в том числе укрепление деловых связей между странами-участницами организации.
В своем профиле глава Минздрава предложил обсуждать новости медицинской сферы.
По словам министра обороны России, обеспечить безопасность можно только совместными усилиями.
Владимир Путин рассказал о партнерстве с Китаем в целом и о работе с председателем Си Цзиньпином в частности.
В качестве оружия – диктант, в случае поражения главный редактор МИА "Россия сегодня" пообещала немедленно уволиться.
Эммануэль Макрон подчеркнул, что диалог с Трампом получился "откровенным".
В ходе селекторного совещания в Ташкенте глава государства подверг критике регионы страны, которые не используют имеющиеся возможности и ресурсы для пополнения местных бюджетов.