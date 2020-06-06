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  • Положительно, будет из чего выбирать
    28.5% (43)
  • Положительно, производители будут конкурировать между собой, цены станут ниже.
    55.0% (83)
  • Отрицательно, лучше снизить ввозные пошлины
    6.6% (10)
  • Мне все равно, главное, чтобы цены на авто не повышались и качество транспорта не ухудшалось
    3.3% (5)
  • Лучше бы власти повышали качество и комфорт автомобилей узбекского бренда
    6.6% (10)
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