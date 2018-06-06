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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев потребовал увеличить налоговые поступления на 8,1 триллиона сумов

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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В ходе селекторного совещания в Ташкенте глава государства подверг критики регионы страны, которые не используют имеющиеся возможности и ресурсы для пополнения местных бюджетов.

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание с членами правительства, главами регионов и представителям различных ведомств, посвященное вопросам увеличения поступлений в бюджеты регионов и обеспечения стабильности цен, сообщает пресс-служба главы государства.

По итогам 5 месяцев этого года в республиканский бюджет поступило на 2,7 триллиона сумов, что на 16% больше дополнительных средств относительно прогноза.

Однако президент высказал недовольство существующими в отдельных регионах проблемами с поступлениями налоговых средств в местные бюджет. По словам Шавката Мирзиёева, местные власти не используют в полной мере резервы для дополнительного поступления налогов в бюджет, а большая доля этих отчислений приходится на крупные предприятия регионов

Значительная доля критики досталась столице страны и Наманганской области. К примеру, показатель поступлений от рыночной торговли только в Алмазарском районе Ташкента снизился на 30%. Кроме того, из-за недостаточного контроля за выручкой от мест хранения автомобилей местные бюджеты недополучили 18 миллиардов сумов.

“Изучение и расчеты показали, что такие незадействованные резервы имеются во всех регионах. Если обеспечить справедливость, поступления в местные бюджеты вырастут”, —подчеркнул Шавкат Мирзиёев. 

Пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
© senat.uz
В Узбекистане продолжат укреплять местные бюджеты
В этом году поставлена задача увеличить размер дополнительных налоговых поступлений более чем на 8 триллионов сумов и довести общий объем налогов в бюджет до 50,2 триллиона сумов.

Кроме того, глава государства призвал обеспечить стабильные цены на продовольственные и потребительские товары путем создания запасов сельхозпродукции, заключению с фермерами договоров.

Профильным ведомствам также поручено разработать программы развития животноводства, птицеводства, рыбоводства и формирования рациональной кормовой базы для этих отраслей.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Налоги



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