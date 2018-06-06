Президент Франции сравнил переговоры с Трампом с рецептом сосисок

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Французский лидер Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о своих переговорах с главой США Дональдом Трампом, привел приписываемую германскому канцлеру Отто фон Бисмарку цитату, передает РИА Новости со ссылкой на Ouest France.

"Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", — сказал Макрон.

По его мнению, "кухонные комментарии" вряд ли помогут сервировке стола или улучшению аппетита. При этом президент Франции подчеркнул, что диалог с Трампом получился "откровенным".