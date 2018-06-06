В качестве оружия – диктант, в случае поражения главный редактор МИА "Россия сегодня" пообещала немедленно уволиться.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила Петру Порошенко дуэль по русскому языку, сообщает РИА Новости.

В качестве оружия она предлагает диктант, а в случае поражения обещает немедленно уволиться и признать, что Крым принадлежит Украине, Россия бомбит Донбасс и она сама – вождь мирового фейкньюса.

Так Симоньян прокомментировала критику со стороны президента Украины в интервью испанской газете El pais.

В частности, он упомянул, что после выборов президента 2018 года Маргарита Симоньян назвала Владимира Путина вождем.

Он предположил, что глава RT "знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер" и призвал не верить российским СМИ.

В ответ Симоньян посоветовала Порошенко не учить ее русскому языку.