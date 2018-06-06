Единство в борьбе: Шойгу призвал СНГ помочь наладить мир в Сирии

По словам министра обороны России, обеспечить безопасность можно только совместными усилиями.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания совета министров обороны предложил странам СНГ присоединиться к налаживанию мирной жизни в Сирии, сообщает РИА Новости.

Он указал на необходимость оказывать Сирии гуманитарную помощь и содействовать в восстановлении инфраструктуры.

По словам Шойгу, очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями, и сегодня возможен широкий спектр практического взаимодействия – разминирование территории, совместное патрулирование зон деэскалации.

Глава Минобороны РФ считает, что общая работа продемонстрировала бы единство стран СНГ в борьбе с международным терроризмом.

Также он добавил, что на сегодня большая часть территории Сирии освобождена от боевиков, а с остальными террористами идут переговоры, их призывают сложить оружие. Планы по созданию псевдохалифата удалось сорвать.

Ранее Сергей Шойгу поздравил главу военного ведомства Армении с назначением на должность, а министра обороны Азербайджана – с днем рождения.

Кроме того, министры до начала заседания возложили венки к Мемориальному комплексу на площади Победы в Кызыле.

Саммит в столице российской Республики Тыва Кызыле проходит 6 июня с участием министров обороны стран СНГ. Участники намерены обсудить вопросы безопасности и противодействия международным угрозам.