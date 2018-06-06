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Председатель ТПП РУз Адхам Икрамов

Икрамов: Узбекистан с оптимизмом смотрит на концепцию "Один пояс – один путь"

ТПП Узбекистана
Политика
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Тема:
Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества (95)
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Основной темой бизнес-форума в Пекине, приуроченного к заседанию Делового совета Шанхайской организации сотрудничества, стало содействие развитию бизнеса, в том числе укрепление деловых связей между странами-участницами организации.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Spitnik. Представители Узбекистана приняли участие в работе бизнес-форума в Пекине, приуроченного к заседанию Делового совета Шанхайской организации сотрудничества.

Форум собрал представителей восьми стран, входящих в ШОС, – Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Основной темой стало содействие развитию бизнеса, в том числе укрепление деловых связей между странами–участницами ШОС.

Форум проходил в форме двух пленарных заседаний, посвященных созданию платформы для сопряжения стратегий, продвижению сотрудничества, а также стимулированию упрощения процедур торговли и инвестиций, содействию инновациям и развитию малого и среднего бизнеса.

Делегаты рассмотрели региональные особенности развития малого бизнеса и наиболее перспективные ниши для деятельности предпринимателей, оценили роль малого бизнеса в экономике различных государств.

Флаг на посольстве Кыргызстана
© Sputnik / Алексей Ничукин
Кыргызстан будет председательствовать в ШОС в 2018-2019 годах
Делегацию Узбекистана возглавлял председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов.

В своем выступлении он отметил, что сегодня бизнес-субъекты стран ШОС участвуют в деятельности множества новых промышленных предприятий Узбекистана, успешно реализуются совместные проекты в нефтегазовой, телекоммуникационной, транспортной, текстильной, туристической, строительной, химической и других отраслях.

"Мы придаем приоритетное значение дальнейшему укреплению многопланового торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества со странами-членами ШОС. Мы с оптимизмом смотрим на концепцию "Один пояс – один путь", реализация которой, с нашей точки зрения, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития сотрудничества в регионе. На наш взгляд, реализация данного проекта призвана сыграть важную роль в дальнейшем расширении экономического сотрудничества, создании более благоприятных условий для торговли и инвестиций, развитии транспортной и коммуникационной инфраструктуры, партнерства в сельском хозяйстве, туризме, образовании и культуре", - подчеркнул Икрамов.

По его словам, Узбекистан поддерживает такие направления проекта, как создание совместной инфраструктуры, промышленные инвестиции, освоение ресурсов, торгово-экономическое сотрудничество, защита окружающей среды.

Напомним, форум проходит в преддверии саммита ШОС, который состоится в китайском Циндао 9-10 июня.

Тема:
Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества (95)
Теги:
Китай, ШОС



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