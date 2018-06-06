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Президент Киргизии договорился с Си Цзиньпином о сотрудничестве

Кыргызстан договорился с Китаем о стратегическом партнерстве

Пресс-служба Сооронбая Жээнбекова
Политика
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Стороны подписали декларацию в ходе государственного визита президента Сооронбая Жээнбекова в Пекин в среду.

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Республика Кыргызстан в среду договорилась с Китаем об установлении стратегического партнерства, сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Сооронбай Жээнбеков совершает официальный визит в Пекин
Пресс-служба президента Киргизии
Сооронбай Жээнбеков совершает официальный визит в Пекин

Соответствующую декларацию президент Сооронбай Жээнбеков подписал с Си Цзиньпином в ходе своего государственного визита в Пекин, он  продлится до 8 июня.

"Мне приятно вновь находиться на китайской земле, посетить прекрасный город Пекин, совершить свой первый государственный визит и принять участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. Это мой первый визит в Китай в качестве президента Кыргызской Республики. Мой государственный визит в Китай подтверждает неизменность нашего внешнеполитического курса",  - также передает пресс-служба слова кыргызского лидера.

Кроме того, Кыргызстан и Китай подписали протокол о внесении дополнений в соглашение о сотрудничестве в строительстве газопровода "КНР-Кыргызстан", меморандум о зоне внешнего торгово-экономического сотрудничества, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере человеческих ресурсов, протокол между минсельхозом Кыргызстаном и Главным управлением по контролю за качеством КНР.

Стороны планируют обсудить вопросы расширения двусторонних отношений и делового сотрудничества в торгово-экономической сфере.

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Теги:
сотрудничество, Киргизия, Китай



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