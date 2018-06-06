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Встреча министров обороны стран СНГ

Министры обороны СНГ соберутся в Узбекистане осенью

© Министерство обороны РФ
Политика
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Впервые заседание по вопросам противовоздушной обороны Содружества независимых государств прошло в республике в апреле этого года.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Следующее, 75 заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ пройдет осенью 2018 года в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Исполкома содружества Сергея Лебедева.

Министры обороны стран СНГ
МО РФ
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Он напомнил, что география мест проведения мероприятий и состав участников год от года расширяется, а заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны впервые прошло в Узбекистане в апреле этого года.

Взаимодействие в рамках СМО позволяет своевременно реагировать на актуальные проблемы обеспечения совместной обороны и безопасности и, по сути, совет выступает как уникальная площадка, позволяющая стыковать национальные и коллективные интересы СНГ, считает Лебедев.

Ранее в ходе заседания Совета министров обороны глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу призвал страны-участницы присоединиться к урегулированию ситуации в Сирии.

Саммит проходит 6 июня в столице российской Республики Тыва Кызыле, представители обсуждают вопросы противодействия международным угрозам и безопасности.

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  • Кыргызстанка Тынара Мавлянова, которая стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA)
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    Кыргызстанка Тынара Мавлянова стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA) и обслужит матчи чемпионата мира в России.

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