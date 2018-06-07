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Посол: Евросоюз осознает происходящие в Центральной Азии изменения

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Политика
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Европейские партнеры смотрят в направлении того, как им взаимодействовать с таким важным на сегодняшний день регионом, как Центральная Азия, заявил посол Узбекистана в Бельгии Дильёр Хакимов.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. В Евросоюзе осознают происходящие в Центральной Азии изменения, поэтому через выработку новой стратегии стремятся определить приоритеты и пути дальнейшего взаимодействия с партнерами в регионе, заявил РИА Новости посол Узбекистана в Бельгии Дильёр Хакимов.

Ранее глава центральноазиатского отдела европейской внешнеполитической службы Борис Ярошевич сообщил, что Евросоюз планирует в июне начать консультации со странами-участницами по мандату на переговоры для заключения с Узбекистаном нового соглашения о партнерстве, в июне же начнутся консультации по проекту новой стратегии ЕС в отношении всего региона Центральной Азии.

"Стратегия ЕС по Центральной Азии – это программный документ, рассчитанный традиционно на шесть-семь лет. В настоящий период мы находимся на втором цикле. Предыдущий цикл длился до 2015 года, теперь второй цикл - до конца 2020 года. И сейчас идет обзор новой стратегии на период с 2021 года до 2025-2026 годов", - сказал посол в кулуарах конференции по проблемам Центральной Азии в Брюсселе.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее заявляла, что ЕС в 2019 году примет новую стратегию отношений со странами Центральной Азии.

"То есть время идет, меняются реалии, экономические, политические, в мире, в регионе, в самом ЕС, поэтому европейские партнеры смотрят в направлении того, как им взаимодействовать с таким важным на сегодняшний день регионом, как Центральная Азия", - сказал посол.

Он также напомнил, что предыдущее соглашение о партнерстве ЕС с Узбекистаном было подписано в 1996 году.

"Это другая эпоха, пришло время, - это естественный процесс, и мы стали другими, и ЕС стал другим, он очень серьезно изменился, - сверить часы, расставить новые приоритеты, или, может, подтвердить предыдущие интересы. Этот процесс тоже займет определенное время, с учетом сложности устройства самого ЕС", - подчеркнул Хакимов.

Предыдущее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом было подписано в 1996 году и вступило в силу с 1 июля 1999 года. Дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане открыто в 2012 году.

Посол также рассказал о сотрудничестве республики с ЕС в экономической сфере. По его словам, в начале июня в Брюсселе предполагается провести комитет сотрудничества.

"Я думаю, что мы проведем обзор того, как имплементируется "текстильный протокол", но результаты прошлого года очень позитивны. Экспорт текстильной продукции из Узбекистана в Польшу вырос в семь раз, как пример", - сообщил дипломат.

"Проблем по поставкам нашей текстильной продукции на европейские рынки вообще нет. Ранее Европарламент утвердил "текстильный протокол", он вступил в силу. Это юридический документ, который очень четко говорит, что продукция, произведенная в Узбекистане, имеет свободный доступ на любой рынок стран-членов, он открывает дорогу продукции на европейский рынок", - отметил он.

В июне прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации включения "текстильного протокола" в соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и Узбекистаном.

Теги:
Центральная Азия, Евросоюз



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