Узбекистан по-прежнему готов предоставить площадку для диалога с талибами

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Инициатива Ташкента предоставить властям Афганистана и талибам площадку для проведения прямых переговоров остается в силе, заявил РИА Новости посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на конференции по урегулированию афганского кризиса, проходившей в Ташкенте в конце марта, что республика готова создать на любом этапе мирного процесса все условия для проведения прямых переговоров между Кабулом и талибами.
"Конференция – это всегда крупное международное мероприятие, имеющее глобальную аудиторию. Поэтому я думаю, ничто не остановилось, не остановится, инициатива была озвучена, были официальные выступления. Я думаю, что такие глобальные вещи требуют определенного времени, ведь конфликт сам начался давно, понятно, что ничто не может решиться за месяц, за два", - сказал Хакимов в кулуарах конференции по проблемам Центральной Азии в Брюсселе.
Он добавил, что инициатива по-прежнему в силе.
На октябрь в Афганистане запланировано проведение совмещенных выборов в парламент и окружные советы, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил талибам вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на это предложение отказом.