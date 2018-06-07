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Мирзиёев призывает к прямому диалогу между Кабулом и талибами

Узбекистан по-прежнему готов предоставить площадку для диалога с талибами

Sputnik
Политика
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Такие глобальные вещи, как решение афганского конфликта, требуют определенного времени, подчеркнул посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Инициатива Ташкента предоставить властям Афганистана и талибам площадку для проведения прямых переговоров остается в силе, заявил РИА Новости посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на конференции по урегулированию афганского кризиса, проходившей в Ташкенте в конце марта, что республика готова создать на любом этапе мирного процесса все условия для проведения прямых переговоров между Кабулом и талибами.

"Конференция – это всегда крупное международное мероприятие, имеющее глобальную аудиторию. Поэтому я думаю, ничто не остановилось, не остановится, инициатива была озвучена, были официальные выступления. Я думаю, что такие глобальные вещи требуют определенного времени, ведь конфликт сам начался давно, понятно, что ничто не может решиться за месяц, за два", - сказал Хакимов в кулуарах конференции по проблемам Центральной Азии в Брюсселе.

Он добавил, что инициатива по-прежнему в силе.

Спецпредставитель президента Узбекистана в Афганистане Исматулла Иргашев
Международный пресс-клуб
Иргашев: у нас нет эйфории от ташкентской конференции по Афганистану
В международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" в Ташкенте участвовали министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. 

На октябрь в Афганистане запланировано проведение совмещенных выборов в парламент и окружные советы, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил талибам вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на это предложение отказом.

 

Теги:
Афганистан



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