Адвокат Трампа рассказал, что Ким Чен Ын "на коленях умолял" о встрече

По словам Рудольфа Джулиани, власти КНДР оскорбили советника вице-президента США во время визита в Северную Корею.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Юрист Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын "на коленях умолял" американского президента провести встречу, пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о решении Трампа не проводить саммит 12 июня в Сингапуре.

По словам Джулиани, правительство Северной Кореи оскорбило советника по национальной безопасности и вице-президента США во время их визита в КНДР. Они угрожали американцам ядерной войной и поражением в ней.

В конце мая Трамп заявил об отмене саммита и объяснил это "открытой враждебностью" Северной Кореи. Однако позже он сообщил, что встреча все же состоится.

Ситуацию прокомментировали в российском Совфеде. По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, подобные заявления могут сорвать саммит США-КНДР.

Он отметил, что действия адвоката Трампа не совсем ясны, так как тот "отодвигает проблемы безопасности на десятый план".

Клинцевич также назвал заявление весьма странным и не вписывающимся в рамки нормальной дипломатической практики.