Премьер Армении намерен обсудить с Азербайджаном ситуацию в Карабахе

Никол Пашинян подтвердил готовность участвовать в процессе, он подчеркивает, что у народа непризнанной республики – своя власть.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свою готовность участвовать в переговорном процессе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин встретился с новым премьером Армении Николом Пашиняном

В ближайшее время он намерен встретиться и обсудить этот вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пашинян подчеркивает, что даже при большом желании не имеет права приписать себе мандат на ведение переговоров от имени народа Карабаха. У непризнанной республики своя власть – Национальное собрание и правительство, от их имени может говорить только легитимный представитель.

Он также добавил, что готов вести переговоры с Алиевым в рамках Минской группы ОБСЕ, и отметил важность выполнения договоренностей, достигнутых ранее.

Карабахский конфликт разгорелся в начале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года была создана Нагорно-Карабахская Республика (НКР). Переговоры о мирном урегулировании ведутся с 1992 года, Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности.

Напомним, что Никол Пашинян занял пост премьер-министра Армении 8 мая после отставки Сержа Саргсяна и многочисленных акций протеста.