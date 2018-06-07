Президент Афганистана объявил перемирие с талибами из-за праздника

С 11 по 19 июня, когда наступит пятый день Ураза-Байрама, наступательные операции вестись не будут.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Глава Афганистана Ашраф Гани в связи с окончанием священного месяца Рамадан объявил о временном перемирии с движением "Талибан", сообщает РИА Новости. © Sputnik / Бен Ладен возвращается. Кто претендует на место главного террориста в мире

Военные операции не будут вестись с 11 июня (27-й день Рамадана) по 19 июня, когда наступит пятый день праздника Ураза-Байрам.

По словам главы государства, перемирие может стать для "Талибана" шансом понять, что кампания насилия не может завоевать сердца и умы людей, а только еще больше отчуждает от талибов народ Афганистана.

Гани подчеркнул, что военные силы страны прекратят операции только против "Талибана", но продолжат борьбу против группировок запрещенной организации ИГИЛ.

Ранее посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов заявил, что республика по-прежнему готова предоставить площадку для переговоров с талибами, эта инициатива остается в силе.

В конце марта в Ташкенте прошла конференция по урегулированию кризиса в Афганистане. Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов создать все условия для любого диалога на любом этапе мирного процесса.

"Талибан" – исламское движение, зародилось в Афганистане среди народа пуштунов в 1994 году и правило страной с 1997 по 2011 годы. В 2003 году Совет Безопасности ООН признал "Талибан" террористической организацией.